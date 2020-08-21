 

Экс-депутат Рады обвинил Порошенко и Турчинова в похищениях людей

21.08.2020, 18:08, Новости дня

Бывший депутат Рады Давид Жвания заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший глава СНБО Александр Турчинов якобы занимались похищениями людей в 2013-2014 годах.

«Чтобы подогреть ненависть людей к [экс-президенту страны Виктору] Януковичу именно Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов. Со стороны Порошенко эти акции координировал (бывший генпрокурор Украины) Виталий Ярема. Они 25 декабря 2013 года организовали избиение (экс-депутата Рады, тогда работавшей журналисткой) Татьяны Черновол. Это было сделано ради того, чтобы просто не дать затихнуть «майдану», – сообщил Жвания, передает РИА «Новости».

Экс-парламентарий обратился с этими словами к президенту страны Владимиру Зеленскому.

В 2014 году, продолжил Жвания, с такими же целями были похищены активисты Игорь Луценко и Юрий Вербицкий, второго вскоре нашли мертвым.

«За Вербицкого никто не звонил (Порошенко), его принесли в жертву амбициям Порошенко», – сказал политик.

Чтобы усилить эффект, было инсценировано похищение активиста Дмитрия Булатова, работавшего, по словам Жвании, на Порошенко.

Ранее Жвания сообщал, что в финансировании протестов на площади Независимости в Киеве в 2013-2014 годах участвовало литовское посольство.



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