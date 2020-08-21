 

Пашаев отреагировал на отказ Ефремова от его услуг

21.08.2020, 17:48, Новости дня

Бывший защитник Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев прокомментировал отказ актера от его услуг, заявив, что «это его законное право».

«Это его законное право. В суде нам не давали работать и представлять свою позицию. Ефремов сказал мне в перерыве, что у судьи я и моя коллега Шаргородская вызываем раздражение», – цитирует ТАСС Пашаева.

Пашаев считает, что отказ актера связан с тем, что Ефремов уже не верит в справедливость суда, передает РИА «Новости».

«Неоднократно Михаил Олегович говорил, что это заказ. Я его убеждал неоднократно, что давайте пойдем в суд, он будет справедливым. У нас есть ключевое доказательство, которое установит его невиновность. Это экспертиза пассажирской подушки безопасности. Но суд нам отказал», – сказал бывший защитник актера.

Также Пашаев сообщил, что поможет актеру найти нового защитника. «Я, конечно, помогу. У него [Ефремова] пять дней, чтобы найти нового защитника. Если он этого не сделает, ему дадут защитника по назначению», – сказал он.

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны по делу Ефремова Добровинский предположил, что отказ актера от адвокатов – попытка затянуть судебный процесс.

«Возможен следующий вариант: не найдется никто. И он оставит своих защитников. Мне кажется, мы идем к этому. Или, может быть, не будет защитника. Как сказал господин Пашаев, он будет за кадром», – цитирует РЕН ТВ Добровинского.

Ранее Ефремов заявил в суде, что решил отказаться от услуг адвокатов и наймет «других посильнее».

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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