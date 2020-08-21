 

Лукашенко заявил о взаимопонимании с Путиным по ситуации в Белоруссии

21.08.2020, 16:48, Новости дня

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у него с российским коллегой Владимиром Путиным полное взаимопонимание о том, что происходит в Белоруссии.

«Я предупредил президента РФ о ситуации, которая складывается в Белоруссии. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он отметил, что белорусская проблема для РФ не менее важна, чем для самой республики. «Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор», – отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что западные страны желают «отсечь» Гродненскую область от республики.

Ранее президент Белоруссии предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.



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