Суд по делу Ефремова перенесли

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21.08.2020, 16:48, Новости дня

Заседание Пресненского суда по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова отложили из-за поиска нового адвоката для артиста.

«В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа», – цитирует судью Елену Абрамову ТАСС.

В пятницу Ефремов заявил в суде, что решил отказаться от услуг адвокатов, и найти защитников «посильнее».

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.



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