 

Лукашенко заявил о желании Запада «отсечь» Гродненскую область

21.08.2020, 16:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о существовании внешней угрозы для республики и желании западных стран «отсечь» Гродненскую область.

«Потому что они (западные страны – прим. ВЗГЛЯД) поставили цель, прежде всего, эту территорию отсечь – Гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно», – цитирует госагентство БелТА Лукашенко.

«Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более, это не слабые войска – НАТО. Поэтому я предупредил президента РФ о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор, соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что «это не только белорусские проблемы, как говорят некоторые в России». «Белорусская сегодня проблема для РФ не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию, прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор», – подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что против Белоруссии действуют несколько центров сил, где осели «правительства в изгнании».

Также Лукашенко заявил, что то экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую вывезли в Литву по ее просьбе и при его участии, однако там ее «опутали» местные спецслужбы.

Ранее Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.



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