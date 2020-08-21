 

Лукашенко пригрозил заменить бастующих работников «Беларуськалия» украинскими шахтерами

21.08.2020, 15:48, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что бастующих работников «Беларуськалия» могут сменить шахтеры из соседней Украины.

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете – ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске две тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут – во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных», – приводит слова Лукашенко БелТА.

В Белорусском конгрессе демократических профсоюзов РИА «Новости» сообщали, что промышленные предприятия страны создают стачкомы, завершается формирование Национального стачечного комитета. Стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома «Беларуськалия», требования забастовщиков поддержали более четырех тысяч из 17 тысяч сотрудников предприятия.

В среду сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун заявил, что забастовка на ОАО «Беларуськалий» продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется. В пятницу руководитель «Белхимпрофсоюза» (первичная профсоюзная организация «Беларуськалия») Андрей Рыбак сообщил, что предприятие работает в штатном режиме, на полную мощность.

В пятницу стало известно, что организатор стачкома «Беларуськалия» сбежал с допроса в КГБ через туалет и приехал на Украину.



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