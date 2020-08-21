Курс евро превысил 88 рублей

21.08.2020, 15:48, Новости дня

Курс евро на Московской бирже поднялся на 0,53% по отношению к рублю, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15.53 мск.

Курс евро достиг 88,03 рубля, передает ТАСС со ссылкой на Мосбиржу. Последний раз такой показатель фиксировался 30 марта 2020 года.

В пятницу по отношению к рублю также укрепился доллар, на открытии торгов он достиг отметки в 73,86 рубля.