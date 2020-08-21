В Польше прошел марш солидарности с Беларусью

21.08.2020, 15:45, Новости дня

В четверг вечером сотни человек вышли на улицы польского города Белосток, чтобы провести демонстрацию против режима президента Александра Лукашенко в Беларуси.

Протестующие держали транспарант на польском языке: «В 60 километрах отсюда люди борются за свободу».

Белосток – крупный город недалеко от польско-белорусской границы.

Демонстранты как белорусского, так и польского происхождения прошли маршем с огромным красно-белым флагом, который стал символом национального демократического движения.

Протестующие дошли до здания белорусского консульства.