 

Лукашенко попросил российских журналистов занять места бастующих сотрудников СМИ

21.08.2020, 15:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российских журналистов на места сотрудников белорусских СМИ, которые объявили забастовку.

«Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения», – сказал Лукашенко во время выступления перед работниками агрокомбината «Дзержинский».

По словам президента, вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников белорусских телекомпании «выскочили на улицы и начали митинговать», передает БелТА.

При этом Лукашенко заявил, что ситуация на белорусском телевидении пришла в норму.

«Нормально, ситуация [на телевидении] стабилизировалась. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает», – сказал он.

Ранее техперсонал государственной «Белтелерадиокомпании» заявил о намерении бастовать в соответствии с законом.

В субботу вечером участники акции протеста у здания государственной «Белтелерадиокомпании» в Минске разошлись, договорившись о новом митинге на следующий день. Ранее на входе в здание «Белтелерадиокомпании» повесили бело-красно-белый флаг, который используется белорусской оппозицией.



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