В Польше назначены новые министры иностранных дел и здравоохранения
21.08.2020, 14:25, Новости дня
Премьер-министр Польши назначил новых министров иностранных дел и здравоохранения. Это важные ведомства, которые помогут скоординировать реакцию страны на пандемию коронавируса и беспорядки в соседней Беларуси.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил журналистам в Варшаве, что новым министром иностранных дел станет Збигнев Рау, ранее возглавлявший комитет по иностранным делам в нижней палате парламента.
У него есть опыт работы с ключевым союзником Польши – Соединенными Штатами.
Министром здравоохранения назначен Адам Недзельский – экономист, много лет проработавший в различных областях государственных финансов и управления.
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