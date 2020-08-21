 

В Польше назначены новые министры иностранных дел и здравоохранения

21.08.2020, 14:25, Новости дня

Премьер-министр Польши назначил новых министров иностранных дел и здравоохранения. Это важные ведомства, которые помогут скоординировать реакцию страны на пандемию коронавируса и беспорядки в соседней Беларуси.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил журналистам в Варшаве, что новым министром иностранных дел станет Збигнев Рау, ранее возглавлявший комитет по иностранным делам в нижней палате парламента.

У него есть опыт работы с ключевым союзником Польши – Соединенными Штатами.

Министром здравоохранения назначен Адам Недзельский – экономист, много лет проработавший в различных областях государственных финансов и управления.



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