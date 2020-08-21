Парламентское собрание союза РФ и Белоруссии оценило выборы в республике

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21.08.2020, 14:08, Новости дня

Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов президента Белоруссии, не обнаружено, говорится в заявлении Совета парламентского собрания Союза РФ и Белоруссии.

«Выборы были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Беларуси. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси. (…) Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов Президента Республики Беларусь, не обнаружено», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдумы.

Отмечается, что за ходом проведения избирательной кампании наблюдало значительное количество международных наблюдателей, в том числе от парламентского собрания РФ и Белоруссии и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Призываем все страны уважать суверенный выбор белорусского народа. Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права», – сказано в заявлении.

Кроме того, в документе говорится о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства.

«Выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь. Все вопросы должны решаться конструктивно, в рамках действующего правового поля», – сказано в заявлении.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.



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