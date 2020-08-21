Генпрокуратура Белоруссии пригрозила ответственностью за участие в протестах
21.08.2020, 14:08, Новости дня
Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что участие в несанкционированных протестных акциях незаконно, виновные могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
«Продолжаются призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Вам много говорят о правах человека, в том числе о праве на свободное выражение мнения. При этом мы наблюдаем откровенные манипуляции… Предупреждаю, что участие в подобных мероприятиях незаконно, а виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности», – передает РИА «Новости» заявление Конюка.
Глава ведомства обратил внимание, что порядок проведения массовых мероприятий в республике установлен международным и национальным законодательством, «о чем забывают или сознательно умалчивают их организаторы». Так, согласно пакту ООН «О гражданских и политических правах», реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность, указал Конюк.
Он также добавил, что данное право может быть сопряжено «с ограничениями, установленными законом и необходимыми для охраны общественного порядка и безопасности, а также здоровья населения».
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.
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