 

Лукашенко заявил о попытке Запада использовать Белоруссию против России

21.08.2020, 13:48, Новости дня

Западные страны пытаются использовать Белоруссию против России, сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Нам готовили эту вот заварушку. И РФ боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон – три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», – цитирует БелТА главу государства.

По его словам, Соединенные Штаты спланировали и организовали беспорядки в республике, а европейцы «подыгрывают». 

«Сказано так – сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», – подчеркнул белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что в ближайшие дни «решит проблему» с ситуацией в Белоруссии.

«В Минске, еще где-то, кому-то ситуация не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», – сообщил он. 

Президент добавил, что провел встречу с руководителями правоохранительных структур Белоруссии. По его словам, «они свою страну никому отдавать не собираются». 

Ранее Лукашенко в ходе заседания Совбеза предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно. Также он призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а не «кивать» на республику.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Работники БелАЗа на митинге выдвинули требования властям

05.07 / Тела погибших при строительстве рабочих под Кировом извлекли из-под завалов

20.08 / Захватившие власть в Мали военные призвали госслужащих вернуться на работу

26.07 / Соблюдение перемирия на Донбассе будет первым шагом к миру – Кравчук

02.07 / ВОЗ: пандемия COVID-19 усиливается во всем мире

08.08 / В РФ резко выросло число мошенничеств с платежными системами

15.07 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

18.07 / В Крыму отреагировали на новое административное деление полуострова Киевом

28.07 / Volkswagen выплатил американцам почти 10 млрд долларов за «дизельгейт»

28.07 / Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска