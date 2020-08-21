Главврач омской больницы предположил причину резкого ухудшения здоровья Навального

21.08.2020, 13:48, Новости дня

Нарушение обмена веществ могло спровоцировать резкое ухудшение состояния здоровья блогера Алексея Навального, сообщил главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, – нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», – передает слова главврача ТАСС.

Мураховский добавил, что медики оценивают состояние Навального как нестабильно тяжелого, и при взлете или посадке самолета оно может ухудшиться.

По словам главного врача, в организме блогера не обнаружено оксибутиратов и барбитуратов.

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.

Напомним, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.