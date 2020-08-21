 

Главврач омской больницы предположил причину резкого ухудшения здоровья Навального

21.08.2020, 13:48, Новости дня

Нарушение обмена веществ могло спровоцировать резкое ухудшение состояния здоровья блогера Алексея Навального, сообщил главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, – нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», – передает слова главврача ТАСС.

Мураховский добавил, что медики оценивают состояние Навального как нестабильно тяжелого, и при взлете или посадке самолета оно может ухудшиться.

По словам главного врача, в организме блогера не обнаружено оксибутиратов и барбитуратов.

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.

Напомним, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Украина захотела подключить США и Британию к переговорам по Донбассу

06.08 / Лукашенко ответил на вопрос об объединении РФ и Белоруссии

28.06 / Мурашко заявил о готовности РФ поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса

17.08 / Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу с «санкционкой»

07.07 / Военный эксперт раскритиковал украинские ракеты «Нептун»

24.07 / Исследователи оцифровали более 140 тысяч засекреченных документов времен оккупации Киева

14.08 / Путин назначил нового посла РФ в Ливане

13.08 / Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на акциях протеста

01.07 / Байден намерен в случае избрания ввести экономические санкции против Пекина

08.08 / Шмыгаль заявил, что украинские врачи научились спасать больше больных с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска