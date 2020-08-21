 

В больнице Омска назвали основной диагноз Навального

21.08.2020, 13:20, Новости дня

Основной рабочий диагноз российского оппозиционера Алексея Навального – нарушение обмена веществ. Об этом журналистам сообщил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский, пишет местное издание NGS55.RU.

“Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся – нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания”, – отметил Мураховский.

По его словам, реаниматологи делают все возможное, чтобы вывести политика из комы.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что близким политика пока не озвучивали его диагноз.

“Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, – это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить”, – написала она в Twitter.

Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, – это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Ранее Мураховский сообщил, что медики отрабатывают пять возможных диагнозов российского оппозиционера. 

Жена Навального Юлия сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются “отдавать” политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и “Медузы” информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. 

В аэропорт Омска сегодня прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / В Москве зафиксировали резкий рост спроса на маски

23.07 / Трамп и Путин обсудили контроль над вооружениями и борьбу с пандемией

09.07 / Выезд украинцев на работу за границу можно остановить – Зеленский

02.08 / Оккупанты в Крыму скрывают реальное число зараженных COVID-19 – правозащитники

26.07 / Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes за 9,5 млн рублей

03.08 / Эксперты рассказали об уникальности людей с карими глазами

06.08 / Лукашенко о выдаче вагнеровцев Украине: Киев должен доказать вину этих людей

07.07 / «Ведомости» выступили в поддержку Сафронова

09.08 / Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 3 млн человек

11.08 / Гендиректор минского МАЗа опроверг сообщения о волнениях в коллективе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска