В больнице Омска назвали основной диагноз Навального

21.08.2020, 13:20, Новости дня

Основной рабочий диагноз российского оппозиционера Алексея Навального – нарушение обмена веществ. Об этом журналистам сообщил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский, пишет местное издание NGS55.RU.

“Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся – нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания”, – отметил Мураховский.

По его словам, реаниматологи делают все возможное, чтобы вывести политика из комы.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что близким политика пока не озвучивали его диагноз.

“Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, – это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить”, – написала она в Twitter.

Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, – это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Ранее Мураховский сообщил, что медики отрабатывают пять возможных диагнозов российского оппозиционера.

Жена Навального Юлия сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются “отдавать” политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и “Медузы” информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов.

В аэропорт Омска сегодня прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.