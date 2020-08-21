Новый кроссовер Volvo XC40 обзавелся второй гибридной версией

21.08.2020, 13:15, Новости дня

Шведский автомобильный гигант Volvo намерен в следующем году представить кроссовер XC40 с новой линейкой моторов.

В частности, речь идет о базовом исполнении XC40 Recharge Plug-In Hybrid T4 с гибридным агрегатом, за который ценник будет достигать 39,1 тысячи фунтов. Известно, что автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 127 л.с., а также электрическую силовую установку на 81 л.с. Запас хода на электротяге достигнет уровня 45 километров.

Кроме того, приобрести кроссовер станет возможным с 2-литровыми агрегатами, которые выдают 194 и 246 л.с. мощности в разных версиях. В свою очередь, разработчики заинтересованы в исключении прежних моторов Т4 и Т5, которые утратили свою актуальность на местном рынке.