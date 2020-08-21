 

Новый кроссовер Volvo XC40 обзавелся второй гибридной версией

21.08.2020, 13:15, Новости дня

Шведский автомобильный гигант Volvo намерен в следующем году представить кроссовер XC40 с новой линейкой моторов.

В частности, речь идет о базовом исполнении XC40 Recharge Plug-In Hybrid T4 с гибридным агрегатом, за который ценник будет достигать 39,1 тысячи фунтов. Известно, что автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 127 л.с., а также электрическую силовую установку на 81 л.с. Запас хода на электротяге достигнет уровня 45 километров.

Кроме того, приобрести кроссовер станет возможным  с 2-литровыми агрегатами, которые выдают 194 и 246 л.с. мощности в разных версиях. В свою очередь, разработчики заинтересованы в исключении прежних моторов Т4 и Т5, которые утратили свою актуальность на местном рынке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / “Мы действительно оказываем давление на членов правления Одесского припортового”. В компании “Сокар Украина” ответили на обвинения в информационных атаках

10.08 / Лукашенко сделал первое заявление после выборов

25.06 / Началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

15.08 / В Минске у здания Белтелерадиокомпании начался митинг

27.07 / В Киеве возобновили электроснабжение

16.07 / Смартфон Samsung Galaxy M01s с процессором MediaTek Helio P22 оценен в $130

05.07 / Лесные пожары в Сибири бьют антирекорды 2019 года

24.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 15,5 млн

15.07 / Помпео: инвесторы российских трубопроводных проектов рискуют попасть под санкции

11.08 / ОМОН бросили на штурм подъездов жилых домов в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска