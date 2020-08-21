 

РПЦ отреагировала на превращение в мечеть Монастыря Хора в Стамбуле

21.08.2020, 12:48, Новости дня

Власти Турции не выполняют своих обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и демонстрируют «презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям», сообщил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя решение Анкары о превращении в мечеть Монастыря Хора в Стамбуле.

«По-видимому, турецкое руководство готово и далее последовательно игнорировать чуждую его пониманию мировую ценность наследия покоренной Византии, демонстрировать человечеству презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям. Все это отнюдь не способствует пониманию, сотрудничеству и дружбе между нашими народами, миру и взаимоуважению между последователями различных религий, больно это наблюдать», – передает РИА «Новости» слова Балашова.

Он отметил, что обещания турецкого лидера Тайипа Эрдогана сохранить возможность свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии на практике не исполняются. По словам замглавы ОВЦС, бесценные мозаики остаются закрытыми для обзора в течение всего дня. Женщины имеют ограниченный доступ в помещение храма, обращенного в мечеть, и из доступных им мест увидеть главные культурные ценности древнего собора невозможно. Хоры с ценнейшими мозаичными изображениями закрыты для прохода, признал священнослужитель.

По мнению Балашова, теперь всего того же следует ожидать и в храме Спасителя в Полях. «А ведь сохранившиеся там под слоями штукатурки и открытые реставраторами в годы после Второй мировой войны мозаики и фрески – истинное сокровище византийского искусства, озаренного духовным светом. По полноте своей сохранности, по изысканности художественного исполнения живописный ансамбль монастыря Хора не знает равных», – заметил представитель РПЦ.

Он напомнил, что русское православие преемственно восприняло духовные и культурные ценности Константинопольской церкви-матери.

«И нам скорбно видеть, как ныне скрываются во мраке последние материальные следы великой некогда цивилизации – вслед за тем, как ее духовный символ, Константинопольский патриарх, избрал быть не первым среди равных в семье предстоятелей поместных православных церквей, а ее повелителем и начальником, расколов своими действиями единство мирового православного сообщества. Результатом, увы, стала полная утрата какого-либо влияния даже у себя дома. Очень жаль», – заключил Балашов.

Ранее в пятницу Управление по делам религии Турции подтвердило, что монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских молитв.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Адвокат Сафронова допустил допрос Рогозина

11.07 / Haval показал изображения салона нового Haval H6

27.07 / База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

25.06 / Попова назвала сроки выпуска промышленной партии вакцины от коронавируса

28.07 / Минобрнауки опубликовало проект о минимальных для поступления баллах ЕГЭ

12.08 / Новый микроробот с функцией биопечати in situ и in vivo открывает перспективы для лечения ран желудка

24.07 / МИД увидел провокацию в словах Помпео об альянсе против Китая

19.08 / В Калифорнии выявлен больной чумой

29.06 / Госпремии вручили тем, кто служит Отечеству

31.07 / Российские ученые создали адресное лекарство от рака печени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска