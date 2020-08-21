 

Вучич отверг обвинения в участии Сербии в подавлении протестов в Белоруссии

21.08.2020, 12:48, Новости дня

Обвинения военных Сербии, распространенные в некоторых СМИ, в якобы участии в подавлении протестов в Белоруссии, являются злонамеренной ложью, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич с командованием вооруженных сил в пятницу проводит смотр вооружений на военном аэродроме Батайница под Белградом.

«Что касается присутствия армии Сербии в Белоруссии, речь идет о злонамеренной лжи о том, что армия Сербия якобы вмешивалась во внутренние дела в Белоруссии, политические протесты. Это идет от некоторых политиков, не могу сказать антисербской ориентации, но известных тем, что всегда против своей страны, попытались это использовать», – передает РИА «Новости» слова Вучича.

«Вы знаете, что мы каждый год отправляем наших военных на соревнования (Международные армейские игры в РФ и Белоруссии). Речь идет о девяти снайперах, которые участвуют в соревнованиях и возвращаются в страну 6 сентября», – подчеркнул сербский президент.

По его словам на распространенных в некоторых СМИ фотографиях снят командир подразделения, который вышел из расположения в сопровождении белорусского коллеги чтобы купить фрукты для сослуживцев.



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