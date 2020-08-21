В Калифорнии эвакуированы 50 000 человек из-за лесных пожаров

21.08.2020, 11:43, Новости дня

В районах вокруг залива Сан-Франциско продолжают действовать распоряжения об эвакуации для тысяч жителей, поскольку по всему штату Калифорния бушуют лесные пожары на фоне сильной жары, которая продолжается уже вторую неделю.

По данным властей, из-за пожаров были эвакуированы в общей сложности более 50 000 жителей Калифорнии. Пожары охватили около 780 квадратных миль – это сопоставимо с половиной площади Род-Айленда.

По состоянию на четверг пожары уничтожили 175 строений, включая жилые дома. Еще 50 000 построек находятся под угрозой.

Пострадали 33 мирных жителя и пожарных, два человека погибли.