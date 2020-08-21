Путин направил приветствие участникам летнего образовательного форума «Рубеж»

21.08.2020, 10:48, Новости дня

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам летнего образовательного форума «Рубеж».

«Уверен, насыщенная программа форума, включающая лекции, мастер-классы, содержательные дискуссии с представителями государственных и общественных организаций, известными политиками и журналистами, поможет вам повысить свой профессиональный уровень, получить уникальный опыт командной работы и ценные практические навыки, обменяться с товарищами интересными планами и идеями», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин добавил, что нынешний форум нацелен на укрепление сплоченной команды «Молодежки ОНФ», которая объединяет энергичных, творческих молодых людей, стремящихся изменить жизнь в своих регионах к лучшему, активно участвовать в реализации молодежных инициатив и проектов.

Молодежный форум «Рубеж» проходит в Калужской области 20-28 августа. Организатором мероприятия является «Молодежка Общероссийского народного фронта».