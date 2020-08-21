 

Компания Lexus объявила цены на купе LC500

21.08.2020, 10:31, Новости дня

Японская премиальная компания Lexus озвучила ценник на базовую версию популярного купе LC500.

В частности, приобрести автомобиль в версии LC Convertible с 8-цилиндровым двигателем станет возможным от 90,7 тысяч фунтов. Кроме того, в продажу выйдет спортивная версия с дополнительным пакетом, цена за который достигает 96,6 тысяч фунтов. Отличия спортивной версии состоят в увеличенных колесных дисках, а также опции обогрева шеи.

Официальная премьера LC Convertible пройдет в следующем году. Напомним, модель получит 5-литровый двигатель с мощностью 465 л.с. В свою очередь, новинка стала на 90 кг тяжелее, чем прежняя модификация, тогда как здесь применили более производительный силовой агрегат.



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