Обновленные Toyota Hilux и Fortuner появились в России

21.08.2020, 9:10, Новости дня

Японский бренд Toyota стартовал продажи на российском рынке обновленного пикапа Hilux и внедорожника Fortuner.

Обе новинки уже поступили к местным дилерам. За рестайлинговый пикап минимальный ценник составляет 2,43 млн рублей, тогда как внедорожник оценен в 2,47 млн рублей в базовой комплектации. Распознать новый Hilux можно по решетке радиатора, усовершенствованному бамперу, колесным дискам и светодиодной оптике. Под капотом модели установлен 2,8-литровый дизельный мотор на 200 л.с.

Кроме того, автомобиль обладает более экономичным расходом топлива 7,8 литров в смешанном цикле. В салоне применили приборную панель с цветным дисплеем, а также 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийного комплекса.