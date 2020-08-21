Доказательств нет, но подозрения имеются — Forbes об угрозе подводным интернет-кабелям со стороны России

21.08.2020, 8:43, Новости дня

Сегодня нет никаких убедительных доказательств тому, что РФ проводит операции с целью повреждения подводных интернет-кабелей, используемых Западом, или осуществляет другие манипуляции с ними. Однако, как пишет Forbes, учитывая то, что Москва вкладывает огромные средства, чтобы обеспечить технические возможности для проведения таких операций, нельзя отрицать способность РФ это сделать.



Reuters

Зависимость Америки и Запада от подводных интернет-кабелей может стать стратегической уязвимостью, что является следствием как географического расположения, так и развития международной цифровой экономики. Как пишет Forbes, именно поэтому способность РФ работать с подводными кабелями и нарушить их целостность вызывает особую обеспокоенность.

Как продолжает издание, во время холодной войны основное внимание уделялось кабелям военной связи и системам донных гидроаккустических станций, проложенным на морском дне. Но сегодня арена «подводной войны» стала больше и теперь включает в себя интернет-кабели, пересекающие океаны. По подводным кабелям проходит около 99% американского трансокеанского трафика данных, включая финансовые операции, электронную почту, социальные сети и военную связь.

Эксперт по гидролокаторам Аарон Амик рассказал изданию, как можно повредить кабели. В начале 1990-х годов он служил на подводных лодках ВМС США, следивших за российскими подлодками, которые действовали в районах у берегов Норвегии, где были проложены кабели НАТО.

По словам Амика, для того чтобы добраться до кабеля на морском дне, у русских имеются уникальные атомные глубоководные мини-подводные лодки, которые обозначаются термином «АГС» — «атомная автономная глубоководная станция». Они могут устанавливать подслушивающие устройства даже на волоконно-оптических кабелях, проводить осмотры или перерезать кабели в местах, где повреждение сложно устранить.

Но мини-субмарины АГС не могут попасть на место проведения операции самостоятельно. Их доставляет туда массивная подводная лодка-носитель. В настоящее время у РФ есть две такие подлодки-носителя, наиболее современными из которых являются АПЛ специального назначения БС-64 «Подмосковье». Кроме того, РФ начинает испытания новой и более крупной подводной лодки-носителя «Белгород». Благодаря такой более современной подлодке можно увеличить продолжительность выполнения операций, и потенциально повысить малозаметность операции, что затруднит её обнаружение.

Как заключает издание, в наши дни периодически возникают повреждения интернет-кабелей в результате того, что за них зацепляются якоря кораблей. Но это, как правило, происходит на мелководье, где можно относительно быстро выполнить ремонт, однако при наличии глубоководных подводных лодок-шпионов РФ может работать на глубине не менее 900 метров.

При этом Forbes подчёркивает, что в открытом доступе нет никаких убедительных доказательств того, что РФ в настоящее время проводит операции с целью повреждения подводных кабелей, используемых Западом, или осуществляет другие манипуляции с ними. Однако, пишет издание, «нельзя отрицать, что РФ продолжает вкладывать огромные средства, чтобы обеспечить технические возможности для проведения таких операций».