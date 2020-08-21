 

Мэр Засниц счел верхом наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

21.08.2020, 8:08, Новости дня

Угрозы США ввести санкции против участников проекта «Северный поток – 2» являются верхом наглости, сообщил мэр немецкого города Засниц Франк Крахт.

По мнению Крахта, американские санкции против компаний, чьи суда занимались укладкой труб газопровода, – это «первая наглость», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung. 

«Вторая наглость – это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с «Северным потоком – 2», а также отдельных сотрудников этих компаний», – добавил бургомистр.

Мэр Засниц призвал доказать всему миру, что Германию нельзя запугать. «Это верх наглости», – добавил он. 

Также бургомистр отметил, что не намерен отступать и отказываться от газопровода, который выгоден не только Засницу, но и всей Европе. Крахт выразил надежду на скорейшую достройку трубопровода. 

Ранее сообщалось, что жители немецкого портового города Засниц на острове Рюген пообещали «достать автоматы Калашникова» в случае визита к ним американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Ранее член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Немецкие СМИ отмечают, что бывшие противники «Северного потока – 2» выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.



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