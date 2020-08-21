 

США продолжили требовать от Индии не покупать С-400 и Су-35

21.08.2020, 6:48, Новости дня

Вашингтон добивается от Индии отказа от крупных соглашений с Россией в сфере военно-технического сотрудничества, сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Индии предложено «не подвергать риску дальнейшие благоприятные возможности» военно-технического сотрудничества с США. Такое сотрудничество может быть «осложнено» приобретением «значительных российских вооружений».

Купер отметил, что «речь идет не обо всем», но приобретение «чего-то вроде С-400 представляло бы собой вызов», как и истребителей Су-35, передает ТАСС.

Как заявили в Вашингтоне, США понимают, что РФ является давним партнером Индии в области ВТС. Госдеп заверил, что США не хотят навредить обороноспособности Индии. По его словам, американская сторона осознает, что Индия не может быстро отказаться от российских поставок. 

«Глядя на это с точки зрения будущей модернизации, обеспечения зрелости оборонного потенциала, мы и ведем откровенный разговор в столицах относительно того, что является возможным, а что способно поставить под угрозу модернизацию», – сказал представитель Госдепа, уклонившись от ответа на вопрос, могут ли США продать Индии системы ПРО THAAD, ЗРК Patriot и самолеты F-35.



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