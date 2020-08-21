AFP: Германия направит медицинский самолет за Навальным

21.08.2020, 6:10, Новости дня

ФРГ направит медицинский самолёт за Алексеем Навальным, который находится в реанимации омской больницы. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя германской неправительственной организации.

Борт с медоборудованием и специалистами вылетит в час ночи по московскому времени 21 августа. Помощь оппозиционеру готова оказать больница Шарите в Берлине.

Германские медики находятся в контакте с российскими властями для получения необходимых разрешений на транспортировку.

Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте, ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. Оппозиционера направили в больницу.

Издание Baza со ссылкой на свои источники сообщило, что у Навального развился отёк мозга на фоне воздействия неизвестного токсичного вещества. По данным СМИ, медики пока так и не смогли установить, что стало причиной состояния Навального.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о готовности обеспечить Навальному лечение и безопасность на территории Евросоюза.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал оказать помощь в эвакуации Навального на лечение в условиях закрытых границ, при наличии соответствующего обращения.

В итоге штаб Навального запросил помощь в получении необходимых медицинских документов для перевозки, однако по состоянию на вечер четверга главный врач омской больницы их не выдавал.