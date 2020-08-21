Все регионы РФ получили финансирование на горячее питание для школьников

21.08.2020, 6:08, Новости дня

Федеральное финансирование на горячее питание для учеников младших классов получили все регионы страны, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Все субъекты Российской Федерации получили финансовую поддержку из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания для учеников 1-4-х классов. Уже в 2020 году на эти цели в федеральном бюджете выделено более 22 миллиардов рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается также о заключении необходимых дополнительных соглашений о предоставлении субсидии регионам, в том числе тем, в которых до этого проводили дооснащение столовых и пищеблоков. Размер субсидии рассчитан исходя из количества младшеклассников в подготовленных школах.

Напомним, в январе президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в РФ горячим питанием.

В начале июня Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации горячего питания школьников, а 22 июня премьер Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учащихся начальной школы.