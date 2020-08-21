 

Появились сведения о найденных Турцией в Черном море запасах газа на 20 лет

21.08.2020, 5:08, Новости дня

Турция нашла в Черном море месторождение природного газа, обнаруженных запасов стране хватит на 20 лет, заявили источники.

Источники Reuters заявили, что газ нашли в скважине Tuna 1, которая находится примерно в 100 морских милях от турецкого побережья Черного моря. Запасы оцениваются в 800 млрд кубометров. 

По словам источников, на запуск добычи может потребоваться семь-десять лет и 2–3 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что турецкое буровое судно «Фатих» могло обнаружить месторождения природного газа в Черном море.

Турция начала геологоразведочные работы в Черном море в июле.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Пушков объяснил «предметный интерес» Запада к Белоруссии

04.08 / Конгрессмен США заявил, что Трамп не намерен «мирно» покинуть должность после выборов

30.06 / Турчинов возглавил штаб “Европейской солидарности”

28.06 / В Росприроднадзоре объяснили сброс оборотной воды из отстойника в Норильске

13.07 / Министры стран G7 призвали к полной имплементации долгового моратория

20.07 / Джемилев заявил, что Путин лично несет ответственность за пытки заключенных в Крыму

05.08 / wPolityce – у США большие военные и политические виды на Польшу

31.07 / Российские ученые создали адресное лекарство от рака печени

21.07 / Глава Пентагона намерен посетить Китай в этом году

11.08 / Глава МИД ФРГ дал решительный ответ США по поводу «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска