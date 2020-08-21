Появились сведения о найденных Турцией в Черном море запасах газа на 20 лет
21.08.2020, 5:08, Новости дня
Турция нашла в Черном море месторождение природного газа, обнаруженных запасов стране хватит на 20 лет, заявили источники.
Источники Reuters заявили, что газ нашли в скважине Tuna 1, которая находится примерно в 100 морских милях от турецкого побережья Черного моря. Запасы оцениваются в 800 млрд кубометров.
По словам источников, на запуск добычи может потребоваться семь-десять лет и 2–3 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что турецкое буровое судно «Фатих» могло обнаружить месторождения природного газа в Черном море.
Турция начала геологоразведочные работы в Черном море в июле.
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