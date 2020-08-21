Появились сведения о найденных Турцией в Черном море запасах газа на 20 лет

21.08.2020, 5:08, Новости дня

Турция нашла в Черном море месторождение природного газа, обнаруженных запасов стране хватит на 20 лет, заявили источники.

Источники Reuters заявили, что газ нашли в скважине Tuna 1, которая находится примерно в 100 морских милях от турецкого побережья Черного моря. Запасы оцениваются в 800 млрд кубометров.

По словам источников, на запуск добычи может потребоваться семь-десять лет и 2–3 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что турецкое буровое судно «Фатих» могло обнаружить месторождения природного газа в Черном море.

Турция начала геологоразведочные работы в Черном море в июле.