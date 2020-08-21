 

Зеленский подтвердил встречу политсоветников «нормандского» формата

21.08.2020, 4:08, Новости дня

Встреча политсоветников лидеров стран-участниц «нормандского» формата подтверждена, будем ждать встречи лидеров «Нормандии», сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Подтвердили встречу советников в «нормандском формате». Это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения и встречи лидеров «Нормандии», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в ходе рабочего визита в Херсонскую область.

Ранее источник в МИД Росии заявил, что встреча политических советников «нормандского формата» по Донбассу (Россия, Украина, ФРГ, Франция) планируется 28 августа в очном формате в Париже.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ведется подготовка к встрече помощников глав «нормандского» формата.

Напомним, Москва призвала Киев выполнить обязательства по Минским соглашениям.

В июле вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский морочит голову нормандской четверке.



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