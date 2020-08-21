Адвокат заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП

21.08.2020, 4:08, Новости дня

Установлена личность водителя, который, по версии защиты, находился за рулем автомобиля Михаила Ефремова в момент ДТП, сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

Пашаев сказал, что личность водителя установлена, за рулем был «весьма известный, непростой человек», передает ТАСС.

«Позже все узнаете, это будет изюминка», – приводит слова адвоката РИА «Новости».

Пашаев сообщил, что на подушке безопасности джипа, принадлежащего Ефремову, «обнаружены пот и эпителиальные клетки Ефремова, а также второго неустановленного лица, дактилоскопия показала».

Адвокат попросил вернуть уголовное дело в прокуратуру. По его мнению, следствие не исследовало данные, позволяющие утверждать наличие в салоне Ефремова второго человека.

Судья Елена Абрамова отказалась вернуть дело в прокуратуру, пояснив, что «закон не предусматривает оснований возврата дела в связи с неполным исследованием доказательств».

После решения вопроса о ходатайстве Пашаева судья отложила заседание на пятницу, 21 августа.

Напомним, свидетель заявил, что Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП со смертельным исходом.

На предыдущих заседаниях суда были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

Была опубликована видеозапись аварии, на которой видно, что за рулем автомобиля находился артист.