Названы сроки поставки российской вакцины от COVID-19 за границу

21.08.2020, 3:51, Новости дня

Россия может начать поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубеж в ноябре 2020 года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Исходя из тех производственных мощностей, куда мы инвестируем, не только на территории России, но и в других странах, мы можем начать поставлять вакцину на внешние рынки в ноябре – декабре этого года», – цитирует заявление Дмитриева ТАСС.

Вакцину от коронавируса производят на четырех площадках, в скором времени подключатся еще две, сообщил заместитель директора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов, информирует РИА «Новости».

Дмитриев отметил, что обсуждается возможность производить вакцину из Китая.

«Как вы знаете, РФ также будет производить британскую вакцину AstraZeneca, Оксфордского университета. Мы обсуждаем возможность произвести и китайскую вакцину», – сказал он.

Также РФПИ изучает возможность поставлять вакцину в страны Африки.

«Мы считаем, что многие страны должны иметь доступ. Египет – это тоже очень перспективная, важная страна. Мы сейчас работаем со многими странами на Ближнем Востоке, чтобы обсуждать в том числе поставки в Египет и в другие ключевые страны Африки», – отметил глава фонда.

Логунов уточнил, что клинические испытания вакцины планируется проводить на следующей неделе, в них примут участие 40 тыс. .

«Все применение вакцины будет находиться под жесточайшим контролем. … Мы в настоящее время согласовали большой протокол на 40 тыс. человек. Целями этого протокола будет уже не столько изучение иммуногенности и безопасности вакцины, хотя это делается всегда и естественно будет происходить и в данном случае. Но здесь еще должна быть оценена и эпидемиологическая эффективность, то есть такой выборки по нашим расчетам будет хватать для того, чтобы доказать, что вакцина, если она будет эффективна, то она достойна применения и регистрации уже постоянной», – отметил он.

Дмитриев уточнил, что исследование будет проводиться параллельно с вакцинацией групп риска в России.

«Также клинические испытания пройдут в ОАЭ, Саудовской Аравии, на Филиппинах и в Индии или Бразилии», – сказал глава РФПИ.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине Sputnik V доступна на официальном сайте.