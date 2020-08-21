 

Зеленский рассказал, как «вернуть Крым быстрее»

21.08.2020, 3:48, Новости дня

Украина сможет вернуть Крым быстрее, если соседняя с полуостровом Херсонская область будет процветать, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я уверен, когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина – это возвращение произойдет значительно быстрее», – цитирует Зеленского «Интерфакс».

Он также отметил необходимость «раскрыть потенциал региона» и «преодолеть вызовы», которые стоят перед ним. По его словам, сильными сторонами области являются агропромышленность, туризм, возобновляемая энергетика и транспортная сфера.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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