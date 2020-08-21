 

Объявлен конкурс на создание эскизного проекта многоразовой ракеты «Амур»

21.08.2020, 3:48, Новости дня

Роскосмос объявил конкурс на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью.

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. В техническом задании сказано: «Создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе. Эскизный проект». Проект необходимо подготовить до 21 декабря. Указывается, что начальная стоимость тендера – 407 млн рублей.

Как сообщается в техзадании, ракета-носитель будет двухступенчатой, первая ступень – многоразовой. При этом должна сохраниться возможность запуска в одноразовом исполнении (со снятием элементов многоразовости), передает ТАСС.

На данном этапе «должна быть рассмотрена возможность не менее чем десятикратного использования».

Ракету собираются использовать, чтобы отправлять в космос автоматические спутники различного назначения.

Также сообщается, что «стоимость пусковой услуги, включая стоимость серийной PH «Амур», головного обтекателя, разгонного блока, работ по организации пусковой услуги и адаптации полезной нагрузки для всех сочетаний сценариев пуска, не должна превышать: <…> в конфигурации с повторным (до 10 раз) использованием блока первой ступени и без разгонного блока – 22 млн долларов». 

При этом без посадки блока первой ступени и ее повторного использования, а также без применения разгонного блока себестоимость запуска не должна превышать 30 млн долларов, без возвращения первой ступени, но с разгонным блоком – 35 млн долларов.

При этом подчеркивается, что стоимость рассматривается как приоритетное условие разработки. 

Создание коммерческой ракеты под заданную стоимость запуска ведется впервые в отечественном ракетостроении.

Роскосмос сообщает, что хочет построить отдельный стартовый стол на космодроме Восточный для запусков ракеты «Амур» на сжиженном природном газе. 

Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самара) сообщил, что принимает участие в конкурсе.

Напомним, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у SpaceX.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Политики США осуждают насильственные действия властей Беларуси

31.07 / Ивлеева заявила о возвращении в шоу «Орел и решка»

21.07 / На Донбассе сегодня ранены уже двое украинских военнослужащих

07.07 / Компания Kia опубликовала цены на обновленный седан K5 2021

31.07 / Эксперт оценил возможные причины смертельного ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

04.08 / Фаучи считает, что школы и колледжи в США могут открыться

19.07 / В РФ предложили изменить правила расселения аварийного жилья

07.07 / Полиция отпустила Собчак

30.06 / Independent – Тегеран выдал ордер на арест Трампа за убийство генерала Сулеймани

09.07 / Жировая болезнь печени может быть причиной развития болезни Альцгеймера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска