Объявлен конкурс на создание эскизного проекта многоразовой ракеты «Амур»
21.08.2020, 3:48, Новости дня
Роскосмос объявил конкурс на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью.
Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. В техническом задании сказано: «Создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе. Эскизный проект». Проект необходимо подготовить до 21 декабря. Указывается, что начальная стоимость тендера – 407 млн рублей.
Как сообщается в техзадании, ракета-носитель будет двухступенчатой, первая ступень – многоразовой. При этом должна сохраниться возможность запуска в одноразовом исполнении (со снятием элементов многоразовости), передает ТАСС.
На данном этапе «должна быть рассмотрена возможность не менее чем десятикратного использования».
Ракету собираются использовать, чтобы отправлять в космос автоматические спутники различного назначения.
Также сообщается, что «стоимость пусковой услуги, включая стоимость серийной PH «Амур», головного обтекателя, разгонного блока, работ по организации пусковой услуги и адаптации полезной нагрузки для всех сочетаний сценариев пуска, не должна превышать: <…> в конфигурации с повторным (до 10 раз) использованием блока первой ступени и без разгонного блока – 22 млн долларов».
При этом без посадки блока первой ступени и ее повторного использования, а также без применения разгонного блока себестоимость запуска не должна превышать 30 млн долларов, без возвращения первой ступени, но с разгонным блоком – 35 млн долларов.
При этом подчеркивается, что стоимость рассматривается как приоритетное условие разработки.
Создание коммерческой ракеты под заданную стоимость запуска ведется впервые в отечественном ракетостроении.
Роскосмос сообщает, что хочет построить отдельный стартовый стол на космодроме Восточный для запусков ракеты «Амур» на сжиженном природном газе.
Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самара) сообщил, что принимает участие в конкурсе.
Напомним, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у SpaceX.
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