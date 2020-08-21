Объявлен конкурс на создание эскизного проекта многоразовой ракеты «Амур»

21.08.2020, 3:48, Новости дня

Роскосмос объявил конкурс на создание космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» на сжиженном природном газе и возвращаемой первой ступенью.

Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. В техническом задании сказано: «Создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе. Эскизный проект». Проект необходимо подготовить до 21 декабря. Указывается, что начальная стоимость тендера – 407 млн рублей.

Как сообщается в техзадании, ракета-носитель будет двухступенчатой, первая ступень – многоразовой. При этом должна сохраниться возможность запуска в одноразовом исполнении (со снятием элементов многоразовости), передает ТАСС.

На данном этапе «должна быть рассмотрена возможность не менее чем десятикратного использования».

Ракету собираются использовать, чтобы отправлять в космос автоматические спутники различного назначения.

Также сообщается, что «стоимость пусковой услуги, включая стоимость серийной PH «Амур», головного обтекателя, разгонного блока, работ по организации пусковой услуги и адаптации полезной нагрузки для всех сочетаний сценариев пуска, не должна превышать: <…> в конфигурации с повторным (до 10 раз) использованием блока первой ступени и без разгонного блока – 22 млн долларов».

При этом без посадки блока первой ступени и ее повторного использования, а также без применения разгонного блока себестоимость запуска не должна превышать 30 млн долларов, без возвращения первой ступени, но с разгонным блоком – 35 млн долларов.

При этом подчеркивается, что стоимость рассматривается как приоритетное условие разработки.

Создание коммерческой ракеты под заданную стоимость запуска ведется впервые в отечественном ракетостроении.

Роскосмос сообщает, что хочет построить отдельный стартовый стол на космодроме Восточный для запусков ракеты «Амур» на сжиженном природном газе.

Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самара) сообщил, что принимает участие в конкурсе.

Напомним, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у SpaceX.