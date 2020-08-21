США выступили против заседания СБ ООН по Ирану

21.08.2020, 3:48, Новости дня

Заседание СБ ООН, на котором РФ предлагала обсудить планы США восстановить санкции против Ирана, вероятно, не состоится в пятницу, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он сообщил, что «после безосновательного утверждения» о запуске «восстановления санкций» США «выступили против» заседания «для обсуждения того, что происходит с исполнением резолюции 2231».

Полянский выразил сожаление в связи с тем, что американская сторона «не только пытается ввести мир в заблуждение относительно наличия права на запуск восстановления санкций, но и избегает честного обсуждения этого вопроса», передает РИА «Новости».

Он назвал подобное поведение «неподобающим для великой страны».