Следком Беларуси проверяет информацию о возможном изнасиловании задержанных митингующих

21.08.2020, 3:46, Новости дня

Следственный комитет Беларуси проверяет информацию о возможном изнасиловании задержанных в белорусских СИЗО. Об этом говорится в Telegram-канале СК.

“На различных сайтах в сети интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи. Обращаем внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержания, оперативно передаются медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения”, – отметили в Следкоме.

В СК подчеркнули, что заявлений об изнасилованиях задержанных, о которых сообщают СМИ, правоохранителям не поступало.

“Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9–12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится”, – добавили в ведомстве.

19 августа белорусское издание “Регионы” сообщило о том, что в больницах города Гродно находятся девушки, поступившие после изоляторов временного содержания с разрывами шейки матки. Эту информацию журналистам якобы подтвердили медики на условиях анонимности.

О случаях сексуального насилия над задержанными митингующими, но уже в Минске, сообщал и Telegram-канал NEXTA Live. Речь шла о женщинах, попавших в СИЗО в переулке Окрестина.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции.