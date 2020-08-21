 

Следком Беларуси проверяет информацию о возможном изнасиловании задержанных митингующих

21.08.2020, 3:46, Новости дня

Следственный комитет Беларуси проверяет информацию о возможном изнасиловании задержанных в белорусских СИЗО. Об этом говорится в Telegram-канале СК.

“На различных сайтах в сети интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи. Обращаем внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержания, оперативно передаются медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения”, – отметили в Следкоме.

В СК подчеркнули, что заявлений об изнасилованиях задержанных, о которых сообщают СМИ, правоохранителям не поступало.

“Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9–12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится”, – добавили в ведомстве.

19 августа белорусское издание “Регионы” сообщило о том, что в больницах города Гродно находятся девушки, поступившие после изоляторов временного содержания с разрывами шейки матки. Эту информацию журналистам якобы подтвердили медики на условиях анонимности.

О случаях сексуального насилия над задержанными митингующими, но уже в Минске, сообщал и Telegram-канал NEXTA Live. Речь шла о женщинах, попавших в СИЗО в переулке Окрестина.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. 19 августа он пообещал обеспечить координационный совет метлами и лопатами.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за создания координационного совета оппозиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Зеленский отказался гарантировать мир в Донбассе

17.07 / На Донбассе были ранены трое военных, еще один получил боевые травмы

26.07 / Ханже-Европе пора перестать делать из России врага — у самой рыльце в пушку

29.07 / Ученые объяснили, почему коронавирус стал более заразным

29.06 / Администрация Трампа договорилась о новых поставках ремдесивира

30.06 / Европейцы разочаровались в США из-за коронавируса

06.07 / Убитым в Австрии россиянином оказался выходец из Чечни

22.07 / Из-за COVID-19 Международный суд ООН продлил РФ срок подачи ответа на иск Украины

04.08 / Российские военные начали получать новые надбавки

24.06 / Первым в России Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска