На МКС произошла утечка воздуха

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21.08.2020, 2:08, Новости дня

На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха, сообщил источник.

«На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что угрозы для безопасности МКС и экипажа нет.

Тем временем в Роскосмосе сообщили, что весь экипаж МКС изолируется на три дня в российском модуле «Звезда» на время поиска утечки воздуха на американском сегменте.

«По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль «Звезда» для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента», – сказали в госкорпорации.

Такое решение принято совместно с американской стороной. «В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет», – сказали в Роскосмосе.

В июне врачи Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов обнаружили превышение уровня шума в каютах российских и американских модулей на Международной космической станции.



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