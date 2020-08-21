США инициировали возобновление международных санкций против Ирана

21.08.2020, 2:00, Новости дня

Соединенные Штаты в четверг официально начали процесс активации механизма восстановления санкций (отката) в отношении Ирана. Этот шаг может усилить разлад с европейскими союзниками и поставить под угрозу существование «ядерной сделки» с Тегераном.

Выступая в четверг перед журналистами в Нью-Йорке, госсекретарь Майк Помпео обвинил европейских союзников США в том, что они «поддержали аятоллу», после того как глава Госдепартамента инициировал процедуру восстановления санкций ООН против Тегерана.

Великобритания, Франция и Германия заявили, что США не имеют законного права инициировать так называемый «откат» санкций, потому что они вышли из иранского ядерного соглашения в 2018 году.

«Ни одна страна, кроме Соединенных Штатов, не набралась смелости и убежденности в том, чтобы поддержать [американскую] резолюцию. Вместо этого они поддержали аятоллу», – сказал Помпео сказал журналистам.

Сегодня Помпео направил главе Совета Безопасности ООН письмо с уведомлением о «значительном» несоблюдении Ираном условий исторического соглашения 2015 года.

В письме, которое было доставлено лично постпреду Индонезии в ООН – в настоящее время именно он занимает кресло председателя СБ ООН – положило начало процедуре восстановления ранее отмененных санкций в отношении Ирана.

Этот шаг увеличивает разлад между США и другими постоянными членами Совета Безопасности в отношении Ирана, который начался, когда президент Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения с Тегераном в 2018 году.

Эта процедура, никогда ранее не использовавшаяся, появилась после того, как США потерпели поражение в Совете Безопасности на прошлой неделе, не сумев заручиться поддержкой своей резолюции о продлении эмбарго на поставку обычных вооружений Ирану.

Процедура возврата направлена на восстановление всех международных санкций против Ирана, которые были отменены в рамках ядерного соглашения 2015 года с Тегераном в обмен на его согласие не разрабатывать ядерное оружие. Это угрожает сорвать ядерную сделку, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которую Великобритания, Франция и Германия – наряду с Россией и Китаем – пытаются спасти.

В резолюции Совета Безопасности о ратификации соглашения, переговоры по которому вел бывший президент Барак Обама, говорится, что государства-участники могут в одностороннем порядке повторно ввести санкции, если Иран не будет «существенно» выполнять условия соглашения.

Предполагается, что процедура возврата приведет к восстановлению санкций через 30 дней, и другие члены СБ ООН, в частности, Россия и Китай, не смогут воспользоваться правом вето.

Европейские страны в Совете Безопасности заявляют, что США отказались от своего права на участие в соглашении, когда Трамп отказался от сделки в мае 2018 года и вновь ввел американские санкции в рамках своей кампании «максимального давления» на иранский режим.

Эксперты говорят, что возврат санкций грозит ввергнуть Совет Безопасности в кризис и поставить под сомнение легитимность его резолюций. Они предвидят ситуацию, в которой Соединенные Штаты будут действовать так, как если бы санкции были возобновлены, а остальная часть Совета продолжит действовать, как прежде.

Майк Помпео также лично обсудил возобновление санкций против Ирана с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.