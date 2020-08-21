Названа возможная причина утечки воздуха на МКС

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21.08.2020, 1:48, Новости дня

Причиной утечки воздуха на Международной космической станции может быть попадание микрометеорита, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Специалисты предварительно считают, что одной из возможных причин обнаруженной на МКС утечки воздуха может являться пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора», – рассказал источник.

Он добавил, что наличие утечки воздуха было зафиксировано приборами на российском сегменте станции, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что на Международной космической станции зафиксировали утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили, что весь экипаж МКС изолируется на три дня в российском модуле «Звезда» на время поиска утечки воздуха на американском сегменте.



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