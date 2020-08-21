 

США заявили о «тактике дезинформации» РФ в споре вокруг Ирана

21.08.2020, 1:48, Новости дня

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что в споре вокруг санкций против Ирана от РФ и Китая следует ждать «тактики дезинформации».

Комментируя отказ США «выполнять политическую часть обязательств» по ядерной сделке с Ираном, Помпео заявил, что Вашингтон «не уведомлял об этом ООН, потому что в этом не было смысла». Он утверждает, что резолюция СБ ООН 2231 «не зависит от» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Как сообщил глава Госдепа, «текст резолюции 2231 очень прост и понятен», передает РИА «Новости».

«Я знаю, что РФ и Китай попытаются сбить с толку, использовать тактику дезинформацию, но стоит просто почитать резолюцию», – сказал он.

На вопрос о том, что могут предпринять США, если РФ или Китай будут поставлять оружие Ирану после истечения действия оружейного эмбарго, Помпео ответил: «Я не буду предвосхищать, что решит президент», – передает ТАСС.

Как сообщил госсекретарь, «пример последних лет свидетельствует о том, что, когда американские санкции нарушаются», США «добиваются их соблюдения».

«Когда санкции ООН нарушаются, мы будем делать все возможное для того, чтобы добиться их соблюдения», – сказал он.

Отметим, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также отказал США в праве требовать возвращения санкций против Ирана, поскольку Вашингтон вышел из ядерной сделки.

Помпео в четверг передал в СБ документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.

Резолюция 2231 содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана. Резолюция предполагает, что если будут выявлены серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из постоянных членов СБ выскажется против, санкции автоматически будут возобновлены.



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