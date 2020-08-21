 

Захарова оценила призыв Макрона не допустить в Белоруссии украинского сценария

21.08.2020, 1:48, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не хочет видеть в Белоруссии повторения украинских событий.

Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил: «Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, на Украине», – передает РИА «Новости».

Захарова отметила в Facebook, что для ЕС «перемога и заправленная в нее вышиванка превратились в нечто одноразовое и более не применимое».

Напомним, массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Европа не поддержала белорусский протест.



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