Лайнер Boeing 737 MAX переименовали

21.08.2020, 1:08, Новости дня

Модель 737 MAX пассажирского самолета Boeing переименована и теперь будет называться 737-8. Компания уже заключила первый контракт после перерыва на покупку четырех новых лайнеров 737-8.

Компания Boeing заключила первый контракт после перерыва на покупку четырех лайнеров 737-8 с польским перевозчиком Enter Air. Сначала авиакомпания приобретет два самолета, а позже – еще два. Парк таких лайнеров Enter Air составит десять штук, сообщило издание The Guardian.

«Несмотря на нынешний кризис, важно думать о будущем. С этой целью мы договорились заказать дополнительные самолеты 737-8. После тщательных проверок, которые проходит 737 MAX, я убежден, что он будет лучшим самолетом в мире еще долгие годы», – приводит издание слова генерального директора Enter Air Гржегоржа Поланецки.

При этом отмечается, что повторная сертификация самолета все еще висит на волоске.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. По итогам месяца поставки самолетов Boeing упали до 12-летнего минимума. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.

Однако за июнь Boeing получила лишь один заказ на самолет, это на восемь лайнеров меньше, чем в предыдущем месяце.