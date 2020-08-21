Лавров процитировал минские соглашения и велел Киеву не «морочить всем голову»

21.08.2020, 0:48, Новости дня

Украина должна перестать морочить всем голову и начать исполнять минские соглашения, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью газете «Труд» он напомнил, что «участники нормандского саммита», включая президента Украины Владимира Зеленского, «единодушно поддержали договоренность о необходимости согласования между Киевом, Донецком и Луганском всех правовых аспектов особого статуса Донбасса в строгом соответствии с положениями минского Комплекса мер».

«Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», – приводит слова министра ТАСС.

Глава МИД РФ заявил: «Именно в этом документе, одобренном СБ ООН и подписанном в том числе Украиной, зафиксировано положение (пункт 11 «Комплекса мер») о необходимости – цитирую – «проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей» , – передает РИА «Новости».

Руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «все это должно было быть отражено в новой конституции Украины». При этом министр напомнил, что конституция в соответствии с минскими договоренностями должна была вступить в силу «до конца 2015 года».

Лавров подчеркнул, что закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции необходимо для урегулирования ситуации в регионе.

Напомним, Зеленский настаивает на детальной расшифровке каждого пункта минских соглашений, чтобы определить, какие из них он может выполнить.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.