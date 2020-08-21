 

ЕС отказал США в праве требовать возвращения санкций против Ирана

21.08.2020, 0:48, Новости дня

США не могут использовать механизм восстановления санкций против Ирана, поскольку вышли из ядерной сделки, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель подчеркнул, что «США в одностороннем порядке прекратили свое участие» в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, после чего «не участвовали ни в каких мероприятиях, связанных с СВПД». В связи с этим, по его словам, «США не могут рассматриваться в качестве государства – участника СВПД в целях возможного пересмотра санкций, предусмотренного резолюцией» ООН, передает ТАСС.

МИД Франции, Великобритании и Германии также подчеркнули, что США «перестали быть участниками» ядерной сделки, поэтому указанные европейские страны не поддерживают решение США о восстановлении санкций против Ирана. Париж, Лондон и Берлин «полны решимости сохранить процессы и институты, составляющие основы многосторонности».

При этом госсекретарь США Майкл Помпео утверждает, что «друзья» Вашингтона «в Германии, Франции и Соединенном Королевстве приватно заявляли» ему, что «тоже не хотят снятия» оружейного эмбарго в отношении Ирана, но «не представили никаких альтернатив и возможностей».

Он счел «безумием» отказ продлевать оружейное эмбарго.

«Я не слышал ни от одного государства в частном порядке, что это разумно», – сказал глава Госдепа.

Напомним, после того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Помпео в четверг передал в СБ документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.



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