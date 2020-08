Кара-Мурза: ситуация с Навальным до деталей похожа на мое отравление

21.08.2020, 0:35, Новости дня

Российский оппозиционер, председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что случаи его отравлений в 2015 и 2017 годах очень похожи на то, что произошло с Алексеем Навальным, который был доставлен в четверг в одну из больниц Омска, и сейчас в состоянии комы находится в реанимации:

«В ситуации с Алексеем Навальным это просто до мелочей, до деталей ровно то же самое, что было со мной – и кома, и отключение жизненно важных органов, и отек мозга, и то, что это прямо перед самолетом было. Кстати, еще и хор пропагандистов, который сразу стал орать, что «никто его не травил, он там таблетки какие-то съел, вино выпил», и так далее. Вот это одно из самых сильных доказательств того, чем это является на самом деле».

«Самое главное сейчас – пожелать Алексею и его близким силы, выдержки и Божьей помощи, чтобы справиться с этим, остаться в живых, пройти через это, вернуться к нормальному здоровью. Это сейчас самое главное, а все остальное потом. Но «потом» – обязательно будет! И очень важно, чтобы все те люди, которые делают это, которые прикрывают это, которые распространяют всю эту ложь и клевету, все эти люди должны понести ответственность. Мы видим, что этот метод – садистский метод, потому что это очень больно и очень мучительно, я могу сказать по себе – отравление становится таким излюбленным, что ли, методом кремлевских спецслужб», – сказал Владимир Кара-Мурза.

По словам оппозиционера, реакция стран Запада на отравление Алексея Навального очень важна: «Очень важно сейчас, что мы уже слышим громкие, четкие и сильные заявления от лидеров демократических стран и в Евросоюзе, и в Великобритании, и в США (уже и в Конгрессе делают заявления – держать это дело в центре внимания. Я знаю по себе, я живое в прямом смысле слова доказательство этому, – международное внимание может спасти жизнь».