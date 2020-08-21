Автор законопроекта объяснил необходимость отмены транспортного налога

21.08.2020, 0:08, Новости дня

Сейчас мы платим транспортный налог дважды. Один раз – на заправке, когда покупаем бензин. Второй раз – когда платим сам налог. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Барышев. Ранее он внес законопроект об отмене транспортного сбора.

Законопроект ничего не говорит о возмещении выпадающих доходов, поскольку эти выпадающие доходы уже были и так предусмотрены, когда в свое время повышался акциз на топливо, отметил член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия»). «Когда топливо резко подорожало, правительство взамен предложило отменить транспортный налог, заменив его акцизом. В тот момент этот шаг позволил сбалансировать цену на бензин, на солярку», – напомнил Барышев, отметив, что правительство собиралось с 2014 года налог отменить, однако он до сих пор остается в силе.

«В итоге мы платим налог два раза. Один раз – косвенно, когда заправляемся на бензоколонке, поскольку мы платим повышенный акциз на топливо, который вводился вместо налога. И второй раз платим непосредственно сам налог», – посетовал он.

«Я предлагаю снизить налоговую нагрузку на людей. Понятно: если машина более мощная, она больше расходует, но люди сегодня и так стремятся раскупать малолитражки. Мода на сильные, мощные двигатели ушла. Такое есть, но не массово, как это было, когда бензин был на самом деле дешевым. Цены на топливо у нас теперь непомерно высоки», – сказал Барышев.

Депутат пока не берется предсказать, поддержит ли его большинство в парламенте. «Коллеги, с которыми я общался, на уровне разговоров поддерживают идею. Но сейчас тяжелое время, экономическая ситуация очень напряженная. Поэтому пока не могу сказать ни за своих коллег, ни за правительство, – признался депутат. – Кстати, правительство готовит новый пакет мер по поддержке экономики. Может быть, мое предложение туда добавят».

Как сообщило в четверг РИА «Новости», член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил отказаться от транспортного налога со следующего года. Основная идея внесенного им законопроекта заключается в том, чтобы отменить «несправедливый» сбор. Автор инициативы напомнил, что такая идея популярна среди автовладельцев, и ее также поддерживал президент Владимир Путин.

По словам Барышева, отмена налога позволит избежать «избыточного налогообложения отдельных категорий граждан». Таким он видит решение проблемы неравномерного распределения бремени покрытия расходов на развитие дорожной инфраструктуры. При этом Барышев напомнил, что собираемость транспортного налога все равно «относительно невысока».