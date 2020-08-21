СМИ напомнили о невыполненных обещаниях Фургала

21.08.2020, 0:08, Новости дня

Обещания экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по социальному реформированию, озвученные в предвыборной программе, так и остались на бумаге, а социальная сфера региона оказалось в глубоком кризисе, пишут местные СМИ.

За время службы Фургала население края сократилось на 1% – с 1,33 млн. человек на 1 января 2018 года (36-е место среди субъектов России) до 1,32 млн. на начало 2020-го (35-е). При этом рождаемость снизилась на 9,2% – с 12 на 1 тыс. населения в 2017 году (28-е место по России) до 10,9 в 2019 году (20-е). Смертность за тот же период выросла на 2,3% – с 13 (42-е место) на 1 тыс. населения до 13,3 (51-е), информирует издание «Амурпресс».

Так, за два года численность рабочего населения Хабаровского края сократилась на 33,8 тыс. человек. С начала 2020 года из края уехали почти 14 тыс. жителей.

Кроме того, с начала 2020 года почти в три раза выросла безработица в регионе. В службе занятости Хабаровского края по состоянию на 1 января насчитывалось 5 тыс. 800 безработных, а по состоянию по 1 июля официально зарегистрировались 16 тыс. 374 безработных.

Также за время губернаторства Фургала обострились проблемы в образовании. Как сообщила экс-министр образования региона Алла Кузнецова, «тему с питанием для малообеспеченных школьников, которая стала «фишкой» Фургала, его пиарщики вывели на первый план только потому, что она стоила меньше всех других. Реализовали ее как попало, а стоимость питания для школьников и соответственно их родителей в целом по краю увеличилась», пишет издание.

В то же время в здравоохранении прослеживается нехватка специалистов и оборудования, долгие очереди, неуважительное отношение, общее негативное состояние больниц и поликлиник края. При этом Фургал обещал построить 100 сельских ФАПов за три года, но этого не произошло.

«Почти приговором правительству Фургала является ситуация в системе ЖКХ», добавляет издание. Прокуратура края насчитала порядка 300 аварий, при этом цены на услуги ЖКХ постоянно повышались. Обещания Фургала снизить стоимость коммуналки также оказались невыполненными: в прошлом году индексация коммунальных тарифов проходила в два этапа – с 1 января – на 1,7% и с 1 июля – еще на 2,4%, но в итоге на те же 4%, которые ощутимо ударили по кошелькам жителей края.

Кроме того, с 1 января 2020 года по решению правительства края был введен повышенный размер минимального взноса на капремонт. В зависимости от технической оснащенности дома и его местоположения, собственники платят от 1,62 до 8,08 рублей за квадратный метр. Также в крае началась реализация «мусорной реформы», за которую населению приходится платить из собственного кармана.

С 1 июля 2020 года правительство Фургала снова повысило тарифы на коммунальные услуги в регионе. За последние пять лет рост тарифов ЖКХ в регионе составил почти 30%.

«Из плюсов Фургала я бы назвал стиль коммуникаций с населением. Он нашел популистскую интонацию в стиле раннего Ельцина, поставив акценты на борьбу с привилегиями чиновников, урезав им зарплаты. Отлично работали и его громкие разносы нерадивых демократов. Поэтому стилистически Фургал был достаточно эффективен, это подтверждают данные социологии. А с точки зрения экономики он похвастаться успехами не мог», – считает политолог Евгений Минченко.

Политтехнолог Марат Баширов в интервью Лайфу приводел примеры неспособности Фургала наладить деловые контакты с федеральными властями. По его словам, это было связано в первую очередь с тем, что он так и не смог обосновать региональные программы.

«Результатом стали пониженные показатели по реализации нацпроектов и рассинхронизация действий при эпидемии коронавируса. Хабаровский край граничит с Китаем, и, когда началась первая волна, работа на пограничных пунктах была слабо организована. Федеральным ведомствам приходилось самостоятельно, без поддержки региональных властей, решать очень много вопросов. За это его и критиковали в Роспотребнадзоре и пограничной службе», – отметил эксперт.

Отмечается, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Хабаровского края за пять месяцев 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5% и составили 38,5 млрд рублей.

«Наши потери… огромны. Денег нет. В четыре раза сократились доходные поступления в бюджет края. Без федеральной поддержки – коллапс. Она и так всегда была большой. Об этом не особо говорилось, но серьезные проекты и социальные, в том числе, на 80% финансируются центром», – прокомментировала ситуацию с региональным социально-экономическом коллапсом спикер краевой Закдумы Наталья Зикунова.

Сейчас видно, что социальную сферу в правительстве Хабаровского края курировали некомпетентные кадры. Не случайно врио губернатора Михаил Дегтярев одним из своих первых решений уволил зама по социальным вопросам, и вообще свою кадровую деятельность начал с укрепления именно социального блока. О поддержке социальных программ беседовал нынешний глава края с премьер-министром Михаилом Мишустиным во время его недавнего визита на Дальний Восток. Глава российского правительства обещал адресную помощь социальным программам региона.