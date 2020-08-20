Россия потребовала экстренного заседания СБ ООН из-за действий США против Ирана

20.08.2020, 23:48, Новости дня

В связи с планами США запустить процедуру восстановления антииранских санкций РФ потребовала провести экстренное заседание СБ ООН, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он сообщил, что российская сторона «запросила проведение открытого заседания утром 21 августа» в связи с «последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231», передает ТАСС.

Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг передал в СБ документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.

США считают, что Иран нарушил условия ядерной сделки.

Помпео заявил, что США делают «уведомление как один из участников СВПД». Указывается, что процесс, «ведущий к повторному введению специальных мер», отмененных в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, «запущен», передает РИА «Новости».

Помпео напоминает, что если в течение 30 дней не будет принята резолюция, оставляющая в силе отмену санкций против Ирана, то действие соответствующих санкционных резолюций будут восстановлено.

Резолюция 2231 содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана. Резолюция предполагает, что если будут выявлены серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из постоянных членов СБ выскажется против, санкции автоматически будут возобновлены.

Напомним, после того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана и пригрозил РФ и Китаю санкциями, если те откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим.

Москва заявила об отсутствии у США права возвращать санкции ООН против Ирана.