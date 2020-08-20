 

Макрон и Меркель готовы обеспечить лечение Навального

20.08.2020, 22:08, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель готовы оказать помощь российскому оппозиционному политику Алексею Навальному. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции, сообщает France TV Info.

В частности, Макрон сообщил, что они готовы предложить “всю необходимую помощь Навальному, его родственникам в плане лечения, убежища, защиты”. Он также добавил, что они крайне опечалены и обеспокоены ситуацией, сложившейся с российским оппозиционером.

Меркель предложила организовать лечение Навального в немецкой больнице, отмечает Spiegel.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря политика Кира Ярмыш, он находится в коме. 

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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