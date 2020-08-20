 

США анонсировали новые санкции в отношении сирийских военных и чиновников

20.08.2020, 21:50, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении новых санкций в отношении чиновников, военных и иных лиц, оказывающих поддержку режиму сирийского президента Башара Асада. Расширение санкционного списка приурочено к седьмой годовщине химических атак в Гуте, в результате которых погибли более 1400 сирийцев.

«Мы продолжим оказывать давление на режим Асада, чтобы заставить его прекратить нападения на сирийский народ», – подчеркнул Помпео.

В частности, под санкции попал приближенный Асада Ясер Ибрагим в связи с его усилиями по воспрепятствованию политическому урегулированию сирийского конфликта. По словам Помпео, Ибрагим, используя свои обширные связи на Ближнем Востоке и за его пределами, заключает коррупционные сделки, которые обогащают Асада, в то время как сирийцы умирают от нехватки еды и лекарств.

Также введены санкции против советника сирийского президента по вопросам СМИ Луны Аль-Шибль и высокопоставленного представителя партии «Баас» Амара Саати. «Они являются одними из многих коррумпированных фигур, которых Асад выбрал в качестве своих советников вместо тех, кто сосредоточен на мирном урегулировании конфликта в Сирии», – пояснил госсекретарь.

В санкционный список также попали командующий Национальными силами обороны Фади Сакр, бригадный генерал Гаит Далах и командующий одним из подразделений «Сил Тигра» Самир Исмаил.

«Сегодняшние санкции подтверждают нашу приверженность привлечению генералов Асада и командиров ополчений к ответственности за их нарушения и злоупотребления», – заявил Помпео, добавив, что Вашингтон продолжит вводить санкции и в отношении других сирийских военачальников.

«В то время как эти сторонники режима Асада затягивают сирийский конфликт, Соединенные Штаты и их международные партнеры поддерживают сирийский народ, призывая к миру. Мы поддерживаем усилия по созыву Конституционного комитета под эгидой ООН и под руководством Сирии и надеемся, что все участники вновь заявят о своей приверженности делу построения мирного будущего для Сирии. Единственный путь к разрешению этого конфликта – общенациональное прекращение огня и политический процесс, предусмотренный резолюцией № 2254 Совета Безопасности ООН, – сказал Помпео. – Соединенные Штаты и их союзники будут вместе продолжать давление на Асада и его сторонников до тех пор, пока не будет найдено мирное политическое решение. Асад и его зарубежные покровители знают, что давно пора действовать. Тем временем США продолжат привлекать к ответственности всех, кто препятствует мирному политическому урегулированию сирийского конфликта».



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