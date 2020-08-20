 

Собянин рассказал о порядке действий при выявлении коронавируса у школьников

20.08.2020, 21:48, Новости дня

Классы в московских школах, у учащихся которых подтвердится коронавирус, будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«[Если есть] учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс. Поэтому количество классов, которые будут переходить на «дистанционку», будет зависеть от количества заболеваний», – передает ТАСС его слова.

Собянин отметил, что на данный момент в сутки коронавирус подтверждается у 25-30 школьников.

Как добавил губернатор Московской области Андрей Воробьев, школьные праздничные линейки в Подмосковье пройдут на открытом воздухе, преимущественно для учащихся 1 и 11 классов.

«Линейки будут, пока они рекомендованы для первого и 11-го класса. Ясно, что если это на воздухе, то больше возможностей. В закрытых помещениях точно линеек не будем проводить во избежание недоразумений. Для первоклашек и 11-го класса будем обязательно. Может быть, в каких-то школах какие-то другие классы будут добавлять», – сказал он.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что каждый российский регион будет самостоятельно принимать решение о формате школьных линеек 1 сентября, исходя из эпидемиологической ситуации. При этом организация учебного процесса, в том числе проведение сентябрьских линеек, в школах будет возможна при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Также сообщалось, что к началу нового учебного года в РФ готовы более 36 тыс. образовательных учреждений.

В начале августа генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса привела к крупнейшему в современной истории провалу в системе образования по всему миру, способна свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство.



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